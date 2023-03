As reações a distintas velocidades por parte das cúpulas da Igreja Católica sobre a questão dos abusos sexuais demonstram um atarantado vogar ao sabor da maré da Opinião Pública, uma posição muito pouco consistente com o que se poderia esperar da instituição. Mas não só.



A inexistência de um pensamento comum revela de forma radiosa as dissonâncias internas, reveladoras de um mal-estar quanto à forma de encarar o abalo telúrico capaz de minar os alicerces da fé.









Ver comentários