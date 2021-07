Sonhar com unicórnios

Em recente entrevista, Carlos Moedas, para quem não sabe o candidato do PSD à Câmara de Lisboa, desvaloriza o facto de não ser um nome conhecido dos eleitores, foge a essa problemática e afirma ter uma vantagem clara no contacto direto pois, diz, gosta “mesmo muito de pessoas”. Depois, ao enumerar nomes que o apoiam, a resposta não ajuda a contradizer a ideia de uma candidatura demasiado fechada quando destaca Francisco Guimarães, para logo de seguida sentir necessidade de justificar: “É um jovem treinador de futebol de 24 anos.” A forma como o seu programa é apresentado também não desmistifica a ideia de propostas difíceis de entender pelo cidadão comum. O ex-comissário europeu promete uma “fábrica de unicórnios”, com uma imagem de um executivo a voar, e quer “abrir o Tejo”, ilustrando com uma jovem de braços abertos, a fazer lembrar programas de viagem expostos nos vidros das agências. Confuso? As sondagens são reveladoras. Se mesmo com as últimas trapalhadas de Fernando Medina - a entrega dos dissidentes às embaixadas e os festejos do Sporting dos quais ninguém tem culpa - Moedas não consegue assustar o atual presidente, algo está mal e a precisar de um tremendo volte-face.