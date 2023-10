Por cada vez que os jovens ativistas pelo clima cortam uma rua e travam a rotina já de si desesperante, a vontade é executar um infantil atentado contra o ambiente - correr para um ecoponto e baralhar aquilo tudo, subvertendo as regras ensinadas na primária: os plásticos vão para o contentor do vidro, as pilhas são arremessadas no espaço dos óleos, os cartões nos detritos comuns.









