Tempo de travessuras

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em semana de Dia das Bruxas, nada melhor do que utilizar expressões adequadas a esta celebração importada.Luís Montenegro não perde a oportunidade de hastear a bandeira da oposição e de desfraldar o medo que o novo Executivo lhe provoca: "Este Governo é um susto! Tem governantes a mais, tem Estado a mais, tem PS a mais." E continua: "É um Governo do aparelho partidário socialista e do aparelho socialista na administraç... < br />