A época do Benfica foi uma verdadeira tragédia. Grega. Começou com o afastamento, pelo PAOK, dos milhões da Liga dos Campeões, terminou com uma saída em falso de Odysseas. Jorge Jesus bem pode batalhar na tecla Covid, mas a crise, a pandémica, está longe de explicar o descalabro. Foi tudo penoso, arrastado, sem vivacidade. O limpinho, limpinho, uma expressão tão do agrado do treinador, deu lugar a um elementar tristinho, ...