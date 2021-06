A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada pela atual evolução da pandemia. As autoridades de saúde passam a preocupação, reprovam concentrações e apelam a mais um esforço em prol do bem comum. Posto isto, como reage a Iniciativa Liberal?Para calar os ‘alarmistas’, com um singelo arraial, perdão, “um evento político”, com mais de mil pessoas. No resto da cidade ...