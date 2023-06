Uma dezena de professores que exigem respeito ao Governo decidiram encarreirar pela via do populismo e ficaram com uma imagem muito desfocada na fotografia. O futuro dirá se os danos provocados ficam circunscritos ou contaminam toda a classe. Os cartazes de mau gosto exibidos na Régua são suficientes para deitar por terra o generoso capital de compreensão da Opinião Pública.









