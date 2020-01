Um homem arrependido

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rui Tavares é um homem de fé. No recato do lar, um devoto de Santo Expedito, o das causas impossíveis. Acredita que o Livre, do qual foi o principal fundador, "vai durar muito" e ser mesmo "o partido mais interessante do século XXI". E, isto, apesar da dor de cabeça chamada Joacine Katar Moreira. Já nas eleições para os órgãos do partido, no próximo fim de semana, o nome da deputada não faz parte da recandidatura ... < br />