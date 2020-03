Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A superioridade moral de quem se afirma monárquico sofre novo abalo na sua argumentação com a notícia avançada pela imprensa espanhola de que o rei emérito Juan Carlos doou 65 milhões de euros a Corinna Larsen, sua ‘amiga íntima’, e ao filho desta.As autoridades querem desvendar a origem do dinheiro, com a principal suspeita a indicar uma transferência de 89 milhões de euros do governo da Arábia Saudita,...