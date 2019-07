Um teste chumbado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Isto não se aceita num estado de direito. Não somos ladrões. Foi uma barbárie aos direitos humanos e constitucionais. Foi um sequestro na minha própria casa", exprimiu Maria Pontes, moradora no prédio Coutinho que segunda-feira voltou a sair do bloco de apartamentos num ambiente de grande emoção.A seu lado, a coordenadora do Bloco de Esquerda não disfarçava os sentimentos perante aquilo que considerava ser uma vitó... < br />