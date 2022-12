Desengane-se quem pedia a ilegalização do Partido Comunista e já esfregava as mãos de contentamento com o sonho de um fim. Para piada já bastam as choraminguices e queixinhas de quem pretende ser convidado à força para um programa de entretenimento onde possa debitar umas graçolas, embora nos congressos faça a festa toda, com figuras ridículas de rezas de joelhos no chão, envergonhando os próprios presentes.









Ver comentários