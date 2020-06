“A ferida aberta” do racismo sistémico nos Estados Unidos, como Joe Biden se referiu ao tema da morte de um cidadão afro-americano às mãos - ao joelho - de um polícia não vai sarar apenas com simples desejos de mudança. Como premissa, é imperioso que seja feita justiça com base numa lei à qual todos devem responder, qualquer que seja a cor, credo ou função de quem a transgride.





