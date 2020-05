Sem asas para voar

A intervenção que o Governo prepara na TAP deve deixar-nos a todos preocupados. Não são os mil milhões previstos para a primeira fatia que inquietam, mas a dimensão do bolo.Se o Novo Banco só ficou com o melhor do BES e já vai em sete mil milhões de prejuízos acumulados, da forma como está o setor da aviação temo que rapidamente se chegue a esse valor. Uma coisa é apoiar as empresas e dar conforto aos trabalhadores em momentos como o que atravessamos - e que nos apanhou a todos de calças na mão; outra é injetar dinheiro dos contribuintes até que o náufrago seja descoberto e salvo, mesmo que não haja a mínima noção onde está e se o encontramos com vida.