O princípio da igualdade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Durante os oito anos da presidência de Obama, há vários relatos de cidadãos negros brutalmente assassinados pela polícia. Apanhar a boleia dos protestos antirracista para mudar o ocupante da Casa Branca, é um trunfo que os Democratas não deixarão de usar, faz parte do jogo político. Mas, do ponto de vista prático e factual, a América não está mais nem menos racista do que no tempo de Obama, nem a polí...