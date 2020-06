Viver com o vírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O bom aluno no combate à Covid corre o risco de chumbar no exame. Não se preparou para a prova final. Agora não sabe se há de repetir o ano, se ir à segunda chamada. Qualquer das opção só vai piorar o cenário socioeconómico.O pânico mal disfarçado de Costa e Marcelo, face ao número diário de novos infetados, tem origem na política errática que começou a ser seguida com ...