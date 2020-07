Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Graça Freitas veste com gosto e sabe abrilhantar o guarda-roupa com colares discretos, mas eficazes. Temido não tem o mesmo requinte, mas ganha na fotografia, realçada pelos cabelos loiros e olhos azuis. Não fossem as guardiãs da Saúde e seria esta a imagem que retiraríamos do baú da memória quando contássemos aos nossos filhos e netos a história da pandemia que nos reduziu à condição humana de seres ...