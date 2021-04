"Já me ouvem?", perguntou Vítor Gaspar aos jornalistas numa conferência de imprensa dos tempos da troika, ao constatar, com ar circunspecto, que o microfone dava finalmente sinais de vida. Ouvimos muitas coisa do antigo ministro das Finanças, quase todas nada simpáticas para a carteira do contribuinte. Sempre que falava, o cinto apertava mais um buraco. E falou muitas vezes.



E ficámos sem buracos. Eis que vem agora defender, ao estilo Robin ...