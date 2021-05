Agitam-se cachecóis e bandeiras à passagem dos heróis. O ambiente é de festa. Veem-se muitas crianças ao lado dos pais. Há fumo verde no ar e gargantas afinadas: "Só eu sei...". Faltam sete pontos. Apenas sete. A onda vem crescendo à medida que se percebeu que o sonho era possível, 19 anos depois. Um mar de gente preparada para desaguar no Marquês.Não sei se a Direção-Geral da Saúde já pensou no assunto – conhecendo o que a casa gasta acredito que não - nem o que passa pela cabeça de Medina, Cabrita, António Costa. Sabe-se que o primeiro-ministro é avesso ao desconfinamento futebolístico, vá lá saber-se porquê. A pandemia está controlada, o almirante meteu a tropa na ordem, aplaudem-se manifestações, acarinham-se celebrações, há gente por toda a parte. Tanta, que já quase não nos lembramos de como era ‘antes’, ainda não fez uma semana.Mas não há como travar a primavera leonina. E se António Costa ignorou o outro Marquês, a este não há como fugir. Será mais que uma onda, será um tsunami. É altura de pensar seriamente no assunto, para que a festa não dê lugar à desordem, ao caos.