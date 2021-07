Profecias e milagres

A primavera covid chega no final do verão. Costa não concretizou, mas olhando o calendário a "libertação total da sociedade" ocorrerá às 19h21 de 22 de setembro. Nada de excitante. As férias já lá vão, o outono é melancólico e a ver vamos que libertação. Ouvimos tanta coisa que já estamos vacinados contra a promessa.

Embalado pela profecia, Costa anunciou também um milagre: a economia vai crescer 9%, entre 2021 e 2022. Não se sabe onde foi buscar o número nem o reflexo no bolso das famílias, mas seria um salto candidato à medalha de ouro.