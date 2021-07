À boleia da bazuca, António Costa tem andado pelo País a promover o Portugal pós-vacina. O pretexto é autárquico, o propósito nacional. Sobe ao palco como secretário-geral do PS, fala como primeiro-ministro.A mensagem é clara: valorizar a obra feita e, sobretudo, a que está por fazer, à espera dos milhões da Europa. Um maravilhoso mundo novo. Na noite da contagem dos votos ouviremos vezes sem conta que as autárquicas são uma coisa, as legislativas outra, mas todos sabem que não é exatamente assim.