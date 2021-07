Perder o medo

São tantos os especialistas em Covid, que o vírus já devia estar morto, dissecado e enterrado. Não é assim, como se viu na reunião do Infarmed, mais parecida com um encontro de matemáticos. Morre-se menos, aumentam os casos nos não vacinados, já se atingiu o pico ali, está a subir além. Nada que um leigo não constatasse. Basta olhar para os gráficos. A matemática é importante, mas pouco nos diz sobre a doença em si; os efeitos a médio e longo prazo; se estão a ser produzidos medicamentos para o seu tratamento; por quanto tempo é eficaz a vacina; o que fazer face às novas variantes; o que esperar nos próximos meses.A verdade é que se criou a ideia de que a pandemia tinha vida curta com a vacinação em massa, mas a realidade mostra uma perspetiva diferente.