Missão cumprida

Estão cumpridos os objetivos de Portugal nas Olimpíadas no que toca a medalhas. Bastavam duas subidas ao pódio para fazer a festa, lançar os foguetes, apanhar as canas e regressar feliz da Terra do Sol Nascente. A prata de Mamona e o bronze de Jorge Fonseca atingiram a meta definida no contrato-programa celebrado entre o Instituto do Desporto e Juventude, o Governo, e o Comité Olímpico.Definitivamente, contentamo-nos com pouco. Fabricar campeões não é a nossa praia, leva tempo, dá trabalho, custa dinheiro. Investir no desporto escolar ainda menos. Cultura de exigência não há. É confiar no destino e rezar por milagres. Chegam dois.