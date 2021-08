Medalha de lata

Os japoneses guardaram um minuto de silêncio em memória das vítimas da bomba atómica em Hiroshima, a 6 de agosto de 1945. Terão morrido 140 mil pessoas - 70 a 80 mil instantes após a explosão, as restantes nos cinco meses seguintes, números conservadores.A Little Boy foi largada de um bombardeiro B-29, o Enola Gay, tendo rebentado a 600 metros do chão. "Às 8h14 era um dia de sol, às 8h15 era um inferno", diz Kathleen Sullivan, diretora de um organização que compilou relatos de sobreviventes. Nunca nada provocou semelhante destruição. Efeitos ainda hoje são visíveis.