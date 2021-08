Mais uma corrida

Começou a corrida à terceira dose. Os lares de idosos partiram na frente, mas foram ultrapassados pelos professores. Querem a tripla imunização, não se percebe com que base, quando milhões aguardam pela segunda ou nem a primeira têm.No encalço dos docentes, médicos, bombeiros, polícias, enfermeiros, auxiliares, militares, todo um pelotão expectante. Mais uma dor de cabeça para o vice-almirante, enquanto a Direção-Geral da Saúde procura uns estudos americanos e uns relatórios da UE para dar consistência à decisão política, quando for tomada. Para incompetência já bastou o ‘não’, ‘nim’, ‘sim’ da vacinação dos 12 aos 15. Também há um Ministério da Saúde, mas está de férias no Algarve e já não se mete em pandemias.