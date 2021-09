Bazuca das promessas

Choveram mais promessas que milhões da bazuca na campanha que amanhã termina. Uma estratégia questionável, tendo em conta que nas Autárquicas o eleitor privilegia ou condena o trabalho feito, em detrimento do futuro colorido que lhe apresentam.Em última análise, e primeira opção para um número significativo de votantes, quiçá a maioria, a escolha faz-se em função da forma como está a ser conduzido o destino do País, se o Governo merece um voto de confiança ou um cartão vermelho - que foi para onde António Costa e os seus ministros se esforçaram até ao fim por conduzir a campanha, a ver vamos com que resultados.