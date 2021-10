Qualquer casal percebe o destino de uma relação desequilibrada. Nem beijos ou afetos de circunstância salvam o divórcio certo.Logo, ninguém se pode surpreender com o desfecho do Orçamento. Nunca houve paixão nem amor no triângulo PS-BE-PCP, do qual só os socialistas retiraram vantagem, como se viu nas Legislativas e nas Autárquicas.