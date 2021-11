A cimeira do clima foi um fiasco. Os poluidores viajaram até Glasgow para ganhar tempo, não para tratar do Planeta. Enquanto a Terra se mover pela força do dinheiro, o Mundo não volta atrás.Mesmo aqueles que exigiram nas ruas um combate firme às alterações climáticas não creio que estejam dispostos a viver ‘uma nova Idade da Pedra’.