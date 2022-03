A exoneração do capelão da Marinha abriu um incidente entre as Forças Armadas e a Igreja Católica. Gouveia e Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada, não gostou da forma como o padre Licínio Luís reagiu às suas palavras sobre o envolvimento de fuzileiros na morte do agente Fábio e correu com o sacerdote, sem apelo nem agravo.