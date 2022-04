O debate do Programa de Governo foi importante para perceber onde pára a oposição e em que estado se encontra. À esquerda da maioria, PCP e BE confirmaram a razão pela qual desapareceram nas Legislativas. Jerónimo e Catarina já não têm nada de novo a dizer aos portugueses e muito menos de mobilizador. O facto de falarem depois dos partidos da direita não ajuda a passar a mensagem, mas o problema está mesmo aí, na mensagem, velha e gasta.









Também o PSD tem um problema de comunicação e de ideias. Se é aquela oposição que vimos no debate que os sociais-democratas vão fazer nos próximos quatro anos, que não pensem voltar ao poder. É certo que a liderança vai mudar, mas os deputados não. Teme-se o pior.

Quem ganha com tudo isto é Cotrim de Figueiredo e André Ventura. A Iniciativa Liberal continua a marcar pontos no Parlamento e o Chega a agitar as bancadas. Juntos, extinguiram o CDS e preparam-se para devorar o PSD.





A discussão, esta semana, do Orçamento do Estado será determinante para perceber quanto é que o PSD vai encolher ou se ainda tem algum coelho para tirar da cartola.