A ideia parece tola, num país democrático e dito de brandos costumes, mas vale a pena refletir na argumentação que a sustenta. Pede o presidente da câmara do Funchal, o social-democrata Pedro Calado, que as ruas da capital madeirense passem a ser patrulhadas pelo Exército, face à insegurança que se vive na ilha, justificando o apelo com uma simples constatação: "Desafio qualquer pessoa a encontrar um polícia nas ruas do Funchal".









