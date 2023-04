O presidente do PS, Carlos César, encontrou a fórmula para ultrapassar os casos, casinhos e casões que têm marcado a atuação do Governo. A ideia de vestir o executivo com nova roupagem não é desajustada, mas é difícil de levar à prática. Desde logo, é preciso encontrar pessoas com competência e perfil adequado que queiram integrar o Governo, além de terem boa nota no ‘mecanismo de escrutínio’. Depois, é necessário medir a dimensão da remodelação. Se é para levar a sério, se a ideia de Carlos César não é a de desviar os holofotes mediáticos, há muitos ministros para substituir - Infraestruturas, Educação, Economia, Agricultura, Defesa, Justiça, Habitação. Metade do Governo, no mínimo. E, por fim, saber se António Costa tem força, vontade e espírito para tanto, ou se já desistiu. Só assim se compreende que ainda não tenha dito uma palavra sobre a intervenção das ‘secretas’, que estão na sua dependência direta, no caso do computador do ex-adjunto de Galamba. Afinal, quem deu a ordem para o SIS atuar?





Marcelo poderá não ver alternativa à liderança absoluta, mas não será com remodelações que as coisas se endireitam. O melhor mesmo é voltar ao início e devolver a palavra aos eleitores.