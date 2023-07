A um mês do início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a organização do evento fez o ponto da situação do decorrer dos trabalhos e atualizou o número de jovens inscritos para ver o Papa. Saúda-se a iniciativa. A comunicação é fundamental para o êxito da JMJ. Decorrendo no nosso país, não deixa de ser curioso que os jovens portugueses estejam fora do pódio no ranking dos inscritos.









