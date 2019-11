Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O ministro do Ambiente deu por perdida a guerra ibérica pela água. As últimas declarações que dedicou à matéria são um sinal claro de impotência, mas também de grande preocupação.Basicamente, Matos Fernandes veio dizer que Espanha não pode abrir muito mais a torneira do Tejo porque o rio não tem água para tanto. Solução? Gastar menos.< br />