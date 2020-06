Alerta vermelho no Dragão

Os números do Desportivo das Aves são medonhos. Precisa de dois jogos para somar um ponto. Já sofreu mais de 50 golos. Mesmo assim, o FC Porto não fez o que lhe competia: ganhar. Foi incompetente. A equipa e o treinador. Um líder não pode perder pontos contra o último e abrir a porta ao rival. Estava obrigado a vencer, a pressionar o Benfica, a garantir margem de manobra para a reta final.Diz Sérgio que parecia "tiro ao boneco", esquecendo que a missão de qualquer equipa é, precisamente, desviar a bola dos ‘bonecos’, porque eles estão lá sempre, são onze. Culpa sua. E não se pode deixar Marega, Soares e Danilo no banco com a meta à vista. Em suma, um regresso falhado à competição, em que o maior adversário do FC Porto é a sua própria equipa, que joga mal. E não é uma questão de gosto. Nos últimos três jogos ganhou um, marcou dois golos e sofreu dois. Aproveitou Lage a covidite azul-e-branca.Não foi um Benfica brilhante, mas também não estamos em época de ópera. Recitais com nota artística era no tempo de Jesus. Agora é meia bola e força. Não é a mesma coisa, mas o que fica para a história, com ‘bonecos’ ou sem ‘bonecos’, é o resultado. São eles que ganham campeonatos.n