As autoridades de Ibiza encontraram uma forma singular de resolver o problema das festas ilegais. Contratar cidadãos estrangeiros, entre os 20 e os 40 anos, com aparência de quem frequenta esses encontros clandestinos, para funcionarem como agentes infiltrados.Quando a farra está no auge, ligam à polícia, que, de sobreaviso, cai em cima dos convivas como aves de rapina sobre presas indefesas, sem hipótese de fuga.