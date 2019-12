Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um minuto de conversa de Mário Centeno na apresentação do Orçamento foi suficiente para perceber que qualquer dona de casa daria uma ótima ministra das Finanças.Com uma vantagem sobre o governante: é bem mais difícil gerir as contas com o nosso dinheiro do que com o dinheiro dos outros.< br />