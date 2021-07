Restrições, linhas vermelhas, recolher obrigatório, R(t), alerta máximo, risco elevado. É este o cenário que nos apresentam, diferente do que nos venderam. Estamos pior do que há um ano por esta altura, início de férias, no que toca à mobilidade e liberdade individual e coletiva. Chamam-lhe quarta vaga.Vacina-se como se não houvesse amanhã, corre-se contra o tempo, mas não a tempo de salvar o verão, como não salvámos o Natal, nem a Páscoa, nem coisa nenhuma.As operações de salvamento Covid são naufrágio pela certa. Uma tragédia para o turismo, para a restauração e, por arrasto, para as empresas, famílias, contas do Estado.