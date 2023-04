Aconteceu o que se temia: os preços dos bens alimentares subiram antes da entrada em vigor do IVA à taxa zero, podendo anular o efeito quando a lei começar a ser aplicada, no início da próxima semana.



Uma medida inútil, na linha do plano ‘Mais Habitação’, não havendo sequer a garantia que outros produtos de primeira necessidade, fora do cabaz, não conheçam um aumento de preços.