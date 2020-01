Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

noticia hoje um caso invulgar de violência doméstica. Um homem, a caminho dos 70, morre a bater na mulher. Agredia-a com uma barra de ferro quando o coração parou.Escreveu-se direito por linhas tortas. Não tivesse o coração do reformado batido pela última vez e, provavelmente, a mulher, doente oncológica, acabaria desta vez no cemitério, tal a violência com que estava a ser espancada. Luta,... < br />