Futebol dos milhões

A nova direção do Benfica, liderada por Rui Costa, procura um parceiro estratégico para dar fôlego às finanças do clube. Exatamente o que Vieira pretendia, ainda que por portas travessas. Afinal, ‘aquele cujo nome não deve ser pronunciado’ tinha razão. E visão. No comboio dos tubarões só tem lugar quem tem dinheiro. As verbas resultantes da publicidade, quotização, bilheteira são importantes, mas claramente insuficientes para construir uma equipa de dimensão europeia. Basta olhar para o que se passa nas ligas mais competitivas. Veja-se o PSG, o Leipzig, o City e tantos outros. Sem investidores de peso, que olham para o futebol como um negócio atrativo, não estariam no patamar a que chegaram em tão poucos anos. Claro que há exceções, como o Real Madrid ou o Barcelona, que se mantêm nas mãos dos sócios, ainda que por razões distintas. Mas não há outro caminho para os grandes do futebol português que não o de encontrar quem invista no clube. Não será uma transição fácil nem pacífica. Quem investe quer mandar. Simplesmente, não há opção. Se Benfica, Sporting e FC Porto quiserem estar na primeira divisão do futebol europeu têm de mudar de vida e quem o fizer primeiro toma a dianteira.