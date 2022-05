Que não restem dúvidas: o FC Porto é um justo campeão. Foi melhor que os outros. É certo que aproveitou a ‘falência’ do Benfica, a equipa dos milhões que joga tostões, e as dores de crescimento do Sporting, uma equipa sem ‘plano b’ nem soluções para posições-chave. Mas disso não tem culpa o conjunto de Sérgio Conceição, um grupo de alma imensa, que soube superar-se nos momentos mais complicados, como a saída de Luis Díaz, o farol azul-e-branco que ilumina agora Liverpool.









Estão de parabéns o técnico, os jogadores e, naturalmente, Jorge Nuno Pinto da Costa. Os anos passam, já lá vão 40, mas sem a sua presença na liderança do FC Porto, na gestão do dia a dia do clube, tudo seria bem mais complicado.

O próximo objetivo terá de passar, necessariamente, pela liga milionária, a Champions, cada vez mais fechada aos tubarões. Terá o FC Porto capacidade para entrar no clube dos grandes da Europa? É, porventura, esta dúvida que leva Sérgio a hesitar sobre o seu futuro próximo. E ninguém lhe pode criticar a ambição de querer ir mais além. Mesmo que saia, a sua história no FC Porto está escrita. Uma história de sucesso.