Na mensagem de Ano Novo, o Presidente reafirmou as preocupações com o destino de Portugal. Não falou de eleições antecipadas, mas já agitou a bandeira da "estabilidade política" e não é seguro que o tema não se coloque no decorrer de 2023, tal a (des)governação socialista. O caso Alexandra Reis não está fechado e outras brechas podem abrir.









