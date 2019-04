Olha-se mais para a ponta do sapato que para a vida que se agita em frente.

Um estudo recente, acompanhado de representação gráfica, confirma investigações realizadas nos últimos anos: com a utilização excessiva do telemóvel - como se de uma extensão do braço se tratasse - a Humanidade está a evoluir rapidamente para o ‘Homo Corcunda’. Olha-se ...