O mundo Coutinho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há duas imagens que marcam a história dos últimos dias do prédio Coutinho: o filho de um dos resistentes, sentado ao lado do pai, a segurar a fotografia da mãe acabada de morrer no hospital, precisamente no dia em que o tribunal deu uma segunda vida aos moradores; e a de um polícia, desesperado, a tentar impedir que um cesto de comida, atado a uma corda, subisse alguns andares, para matar a fome a quem já estava privado de água, luz e gá... < br />