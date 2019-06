Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As sequelas, regra geral, não têm o impacto do primeiro filme, mas ‘o padre em cuecas, parte II’ é um sério candidato aos Óscares do Vaticano.Vale a pena recordar esta passagem do argumento relatada ontem ao CM pelo protagonista sobre a origem da foto e quem a tirou: "Foi uma menina muito bonita, muito jeitosa, que eu levei para um hotel do Porto. Foi uma serpente tentadora", confessa o padre Júlio, para rematar mais à frente: ... < br />