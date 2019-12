O soco fantasma

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pedro Ribeiro levou um soco invisível. Deve ter doído, no corpo ou na alma, pela forma como o técnico do Belenenses se queixou, o que adensa ainda mais o mistério. Então um homem leva um soco e não reage? Não se queixa?"Ele deu-me um soco, um soco. Não fiz mal a ninguém", ouviu-se. Mas quem é "ele"? Quem é esse ente abstrato, esse "não confirmo nem desminto", na descrição do jovem treinador? ... < br />