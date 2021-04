O surto de Covid-19 deu origem a outros surtos, uns difíceis de controlar, outros de cura distante. O surto dos grupos prioritários de vacinação, o surto das moratórias, do desemprego, das falências, o surto da propaganda, da incompetência. A estes e mais uns quantos, junta-se agora o surto do não saber. O foco do contágio localiza-se no ensino básico e as vítimas são as menos culpadas.