Não creio que Ronaldo tenha percebido o que aconteceu na goleada histórica de terça-feira à noite, frente à Suíça, que renovou as esperanças portuguesas na conquista do título Mundial.



A forma como saiu do campo, sozinho, enquanto a equipa celebrava com os adeptos, indicia que não se conforma com a realidade dos factos: o seu tempo está a chegar ao fim.









Ver comentários