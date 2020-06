Será por causa da máscara?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na inocência das palavras, André Almeida assinou a guia de marcha de Bruno Lage. "Temos feito o que nos pedem." Não acredito que o técnico do Benfica tenha dito à equipa para jogar tão mal como o fez na segunda parte em Portimão, mas foi o último a perceber o que estava à vista de todos. Um Benfica ao ‘Deus dará’, sem força nem reação, à espera do empate. Agora ou no final da época,...