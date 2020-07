Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sérgio diz que só tem olhos para o FC Porto, o resultado dos outros não lhe interessa. Claro que interessa. Imagino o sorriso no balneário quando chegou a notícia do naufrágio do Benfica na Madeira. Foi ouro sobre azul, tendo em conta o futebol pobrezinho dos dragões. Desde o início da ‘liga covid’, salvou-se a segunda parte frente ao Boavista. Na capital do móvel, nem a vitamina dos Barreiros deu chama que se visse.